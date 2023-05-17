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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:18

В Вологде склады льнокомбината сгорели из-за самовоспламенения тканей

Странный пожар произошел в областной столице
Евдокия САХАРОВА

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде 15 мая днем произошел крупный пожар на территории Вологодского текстильного комбината по адресу Советский проспект 135БК. Специалисты пожарного надзора установили причину ЧП: на складах самовоспламенились остатки текстильной продукции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

К ликвидации очага возгорания было привлечено 68 человек личного состава, а площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Прокуратура Вологды начала проверку по факту ЧП, результаты находятся на контроле у городского прокурора.