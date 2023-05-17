В Череповце вспыхнул балкон

В Череповце 16 мая возник пожар в девятиэтажном многоквартирном доме №15 по проспекту Победы. В одиннадцатом часу вечера загорелась оконная рама застеклённого балкона. На место вызвали пожарных. К их приезду 16 человек, в том числе семеро детей, эвакуировались самостоятельно. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сгоревшими оказались рама балкона и рама окна в комнате. Выгорела внутренняя отделка балкона и вещи, прилегающая комната закопчена.

Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнём. В ликвидации были задействованы 6 едиництехники и 19 человек личного состава.