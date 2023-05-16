Под Шексной товарный поезд сбил пьяную девушку

В минувший понедельник, 15 мая, в Шекснинском округе произошло ЧП. Около железнодорожной станции Чёбсара во втором часу дня товарный поезд сбил женщину. Об этом сообщила местная газета "Звезда".

По предварительным данным, 34-летняя нетрезвая местная жительница шла рядом с товарным поездом. Состав двинулся, и её задело вагоном. Пострадавшу госпитализировали в Шекснинскую центральную районную больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и повреждением правого плеча. Вологжанка проходит обследование в больнице Череповца.