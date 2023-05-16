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НовостиОбщество16 мая 2023 12:36

На пляжи Череповца завозят речной песок

Ожидается 40 грузовиков
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Вадима Германова

Фото со страницы Вадима Германова

В Череповце вовсю готовятся к летнему сезону. На пляжи города уже начали завозить чистый песок, предстоит его разровнять. Спасателям предстоит осмотреть дно прибрежной части и очистить его от мусора. На пляжах появятся зонтики от солнца и кабинки для переодевания. Об этом рассказал в соцсетях мэр Вадим Германов.

Пляжный сезон стартует в городе металлургов 1 июня. До конца подготовительных работ еще две недели.

Эксперты взяли пробы воды в Шексне, результаты обещают к началу сезона. Даже если купаться будет запрещено, пляжи все равно будут принимать посетителей.