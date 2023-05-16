За неделю клещи покусали три сотни череповчан

В Череповце за прошедшую неделю в медорганизации обратилось 296 покусанных клещами местных жителей, из них 138 - дети. Из 113 исследованных клещей у 69 обнаружены возбудители боррелиоза, пятеро оказались переносчиками моноцитарного эрлихиоза, один — анаплазмоза. Клещевой энцефалит обнаружен не был. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Сейчас большинство привозят клещей с дачных участков. Если клеща снимают в медорганизации, назначается лечение для профилактики инфекций. Детям вводится иммуноглобулин, взрослым назначается йодантипирин», — рассказала замначальника череповецкого Роспотребнадзора Анастасия Тищенко.

С начала сезона зарегистрировано 688 покусанных череповчан. В Вологодской области — 1736 человек, в том числе 421 ребенок. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году.