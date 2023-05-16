На Вологодчине 17 мая - день бесплатного посещения музеев

В Вологодской области 17 мая, в третью среду месяца день бесплатного посещения музеев.

«В рамках программы Губернатора области «Культура рядом» третья среда каждого месяца является днем бесплатного посещения государственных и муниципальных музеев для всех жителей Вологодской области. Для этого нужно только предъявить на входе паспорт с регистрацией в нашем регионе», - рассказала замгубернатора области Лариса Каманина.

Школьники и студенты при предъявлении студенческого или справки смогут в этот день пройти в вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

В Вологде 17 мая, в честь Дня музеев, все желающие смогут посетить отделы и филиалы музея-заповедника: Отдел природы и истории, Художественный отдел, выставочные залы Юго-Западной башни, Музей кружева, музей «Мир забытых вещей», музей «Вологодская ссылка», «Дом купца Самарина», этнографический музей «Семёнково», побывать в Софийском соборе. Отдельно оплачивается только посещение Колокольни.

Вологжан ждет и Вологодская областная картинная галерея: главное здание на Мира, 34, Дом Корбакова, Шаламовский дом и Мастерскую А. В. Пантелеева.