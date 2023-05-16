В Вологодской области на воде погиб еще один рыбак

В Вологодской области погиб рыбак. ЧП случилось на реке Молога, недалеко от поселка имени Желябова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В Устюженском районе 15 мая погиб 60-летний житель деревни Огибь. Он отправился на рыбалку на реку Молога. Его лодка перевернулась. ЧП случилось ранним утром. Очевидцем происшествия стал рыбак, который находился неподалеку. laquo;Спасти мужчину ему не удалось из-за расстояния и течения. Позже он обнаружил тело погибшего в нескольких километрах от места происшествия», - сообщили следователи.

Следователи назначили судмедэкспертизу для установления причин смерти мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.