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НовостиПроисшествия16 мая 2023 12:07

В Вологде загорелся автобус

Иван Чухнин
Автобус загорелся прямо на маршруте.

Автобус загорелся прямо на маршруте.

В Вологде загорелся автобус. ЧП случилось в районе улиц Болонина и Ловенецкого. Появилась фотография в соцсетях - автобус объят пламенем. Предположительно это ЛиАЗ.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:29. На место происшествия выехало 2 автоцистерны и 6 человек личного состава.

Информации о пострадавших и эвакуированных пока нет.

Дополнено: Как стало известно от МЧС, это был автобус маршрута №7. На момент происшествия в автобусе находилось 12 человек, в том числе водитель и кондуктор. Все вышли самостоятельно, пострадавших нет.

А автобус выгорел дотла.