Автобус загорелся прямо на маршруте.

В Вологде загорелся автобус. ЧП случилось в районе улиц Болонина и Ловенецкого. Появилась фотография в соцсетях - автобус объят пламенем. Предположительно это ЛиАЗ.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:29. На место происшествия выехало 2 автоцистерны и 6 человек личного состава.

Информации о пострадавших и эвакуированных пока нет.

Дополнено: Как стало известно от МЧС, это был автобус маршрута №7. На момент происшествия в автобусе находилось 12 человек, в том числе водитель и кондуктор. Все вышли самостоятельно, пострадавших нет.

А автобус выгорел дотла.