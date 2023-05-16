Сталину в Череповце запретили рекламировать алкоголь

У входа в пивную на улице Ленина в Череповце висел баннер с изображением Сталина, там де было написано: «Если кто-то не хочет пить — значит боится захмелеть и о чем-то проболтаться! Значит совесть не чиста!»

Вологодское УФАС признало рекламу пива с изображением Сталина нарушающей Закон о рекламе. Предпринимателю выдано предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.

Как сообщал сайт КП-Вологда, в апреле в УФАС поступило обращение Комитета по управлению имуществом мэрии Череповца. На доме 92 А по улице Ленина в Череповце размещалась реклама разливного пива и торгового объекта под наименованием «Советское копеечное» с изображением кружки с пивом. Чиновники увидели нарушение закона о рекламе алкогольной продукции.

УФАС признал рекламу ненадлежащей: в соответствии с законодательством реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных.