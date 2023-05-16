Женщина присвоила почти 300 тысяч рублей из кассы ДОСААФ в Вологодской области

В Устюженском районе сотрудница отделения ДОСААФ присвоила 283 тысячи рублей. Она их взяла из кассы организации. Женщина работала в отделении с 1 мая 2020 года по 8 сентября 2022 года. В ее обязанности входило и принимала плату от обучающихся.

Периодически она присваивала эти деньги. Она принимала оплату за обучение, но в кассу деньги вносила неполностью и не всегда, выписывая квитанции о приеме денежных средств на меньшие суммы, иными датами, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Таким образом, организация не досчиталась 283 тысячи рублей. Ими она распорядилась по своему усмотрению.

Женщина на суде вину признала, пояснила, что до суда возместила потерпевшей стороне 15 тысяч рублей и готова выплатить остальную сумму.

Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскал с неё 268 тысяч рублей возмещения материального ущерба в пользу организации.