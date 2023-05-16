На Вологодчине активизировались змеи

В Вологодской области жители стали массово публиковать в соцсетях фотографии со змеями. В регионе пресмыкающиеся начали появляться в местах отдыха людей. Облохотдепартамент отметил, что в теплую погоду змеи выползают к водоемам, а вот в прохладную не представляют серьезной опасности - животные вялые и медленные.

Специалисты уточнили, что при встрече с человеком змеи не нападают, если их не трогать. На природу стоит надевать высокие ботинки, штаны из плотной ткани и верхнюю одежду с длинными рукавами. Если возникнет желание сесть на пень, то лучше сначала постукать по нему палкой, чтобы отпугнуть змею.

«Особенно осторожным надо быть в это время при работе на дачном участке и при передвижении вблизи водоемов с заболоченной береговой линией», - сообщает Вологодский охотдепартамент.