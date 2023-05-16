Вокруг Череповца возводят защитную полосу

Полоса должна остановить огонь.

Череповец решили обезопасить: его опахивают, создавая противопожарные минерализованные полосы вдоль границы Череповца. "Это поможет защитить наш город от огня во время весенних палов травы", - пишет мэр города ВКонтакте.

Сухая весна приводит к палам травы. Только в этом году зафиксировано 15 возгораний на полях вокруг города, их площадь превысила 18 гектаров.

"Очевидно, что предупреждения о недопустимости поджогов сухой травы не работают, несмотря на ущерб, который видно в других регионах России," - сообщает Вадим Германов.

Противопожарные полосы - это участок перепаханного поля, ширина которого позволяет остановить распространение огня. Для этих целей мы купили специальный плуг. Работы уже начались в районе улицы Шубацкой.