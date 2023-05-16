Вологжан приглашают обсудить благоустройство парка Мира

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В Вологде 17 мая состоится презентация концепции благоустройства и развития парка Мира. Все желающие могут принять участие в обсуждении. В мероприятии примут участие представители администрации города, инвестор, архитекторы и горожане.

Встреча пройдет на третьем этаже в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки (улица Марии Ульяновой, 1). Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Также будет организована прямая трансляция.

Проект разрабатывают специалисты «Лаборатории городской среды» и московского архитектурного бюро «Парк». В паке предполагается благоустроить заповедную зону для прогулок, создать рекреационную зону для детского отдыха и массовых мероприятий, а также строительство физкультурно-оздоровительной зоны.