В Вологде косят траву, травят клещей и борщевик

В Вологде начался сенокос - бензокосы заработали на некоторых улицах города. Стрижка газонов еще предстоит на участках общей площадью более 134 гектаров. Работы начали с улиц Конева и Беляева. Как сообщает пресс-служба администрации города, также началась обработка территорий от борщевика реагентами. Обработают 59,5 гектара. Работы начались на улице Клубова. Далее, по графику, будут обработают зеленые зоны за парком Победы, Осановский проезд, улицы Конева, Преминина, Северную, Молодежную, Мишкольцскую, Можайского, Болонина, берег рек Золотохи и Шограш, Ковыринский парк, парк Евковка, территории в селе Молочном и многие другие. Первый цикл работ будет проведен до 15 июня, второй – в июле-августе.

Также в городе продолжается обработка территорий от клещей препаратом "Юракс".

В течение трех суток после опрыскивания посещение территории не рекомендуется. Для вологжан устанавливаются таблички с датой обработки.