Ремонт моста за 150 миллионов рублей в Вологде будет закончен в начале июня

Фото: пресс-служба администрации Вологды.

В Вологде стало известно, когда завершится капремонт моста через Шограш в створе улицы Конева.

Сейчас завершено асфальтирование на левом мосту. Напомним, капитальный ремонт моста начался в 2022 году. Сначала обновили правую часть инженерного сооружения. Сейчас завершают ремонт на левой половине.

Полностью выполнены работы по выносу инженерных коммуникаций, укреплению опорных конструкций, пролетов, основания моста, а также асфальтированию.

В настоящий момент ремонт выполнен на 95%.

"Остается сделать деформационные швы, проливку их мастикой, наружное освещение и разметку. Также идут работы по окраске пролетного строения и демонтажу временной эстакады. Планируем полностью открыть движение по мосту в первой декаде июня", - рассказал заместитель генерального директора ООО «Мостотряд № 61» Павел Рогачев.

Гарантийный срок на несущие конструкции моста составляет 8 лет, на асфальтобетонное покрытие - 5 лет.

Общая стоимость работ составила более 150 млн рублей с учетом увеличения стоимости строительных материалов.