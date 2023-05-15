В Вологде произошел крупный складской пожар

Стоп-кадр МЧС.

В Вологде горят склады на Советском проспекте. В городе слышались сирены пожарных автомобилей. Из разных частей города был виден темный дым.

«Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пострадавших, спасённых, эвакуированных нет», — сообщили в главном управлении МЧС РФ по Вологодской области.

Дополнительная информация будет добавляться.

Уточненная информация от МЧС: загорание складов на Советском проспекте 135Б (на территории Вологодского текстильного комбината), выехало на данный момент 13 единиц техники, 41 человек личного состава. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли. Остальные сведения уточняются.

По уточненной информации, площадь возгорания - 900 кв метров.