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В Череповце зацвели тысячи тюльпанов. "Разрушаем негативное восприятие желтых цветов, навеянное известной песней", - пояснил яркий цвет мэр города.

Вадим германов назвал и точную цифру: "В этом году на девяти городских клумбах высажены 45482 луковицы самого весеннего цветка. Если быть совсем точным, то появились они там еще прошлой осенью: тюльпаны зимуют в земле..."

Согласно техзаданию, взойти должны не менее 95% цветов. Кроме того, нужно, чтобы они были двух видов: простые ранние и тюльпаны Грейга. Высота цветущих растений не должна превышать 35 сантиметров, а разница высоты - не более пяти сантиметров.

"Только при выполнении этих требований получаются такие красивые клумбы, как на этих фото", - пояснил агротехнику мэр и разместил яркие фото.