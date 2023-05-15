В Шекснинском районе нашли потерявшую память бабулю

В Шекснинском районе сутки искали 76-летнею бабушку. Женщина страдает потерей памяти и не может назвать свое имя. Галина Веселова ушла из деревни Логиново 11 мая. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начали работу по заявке в семь часов вечера.

Как оказалось, пенсионерка отлично помнит адрес своего постоянного места жительства в Череповце. Поисковики посчитали, что потеряшка могла отправиться пешком из деревни в сторону города. В поисках принимают участие полиция, МЧС, родственники пропавшей.

Волонтеры обзвонили все медучреждения, разослали ориентировку по ближайшим населенным пунктам, подключили СМС-рассылк. В 3 часа ночи штаб начал работу на месте пропажи.

"Осматриваем территорию около дома, чтобы отрезать заходы в лес, и места вдоль трасс, куда могла пойти бабушка. Утром 12 мая начинаем опрос местных жителей, ищем записи с видеорегистраторов, чтобы узнать, не видел ли кто Галину Анатольевну на трассе. Отсматриваем записи камер с автозаправки, где видели женщину, похожую по приметам на нашу пропавшую. Безрезультатно. Зато получаем данные с автомобильного видеорегистратора, который заснял Галину Анатольевну в районе 6:20–6:30 утра недалеко от Толстово. Вычислив место, выезжаем туда и через 50 метров находим четкий след, ведущий в лес. Важная зацепка!", - сообщают поисковики.

Поисковые группы выехали на место и к шести вечера поисковая группа в составе представителя полиции и сына пропавшей обнаруживает бабушку. Галина Анатольевна в сознании, ее эвакуируют из леса и передают в надежные руки медиков.