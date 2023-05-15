Двое череповчан попались с поддельными водительскими правами

Водитель Логана Фото: Областной УГИБДД

В Череповце 9 мая сотрудники ГИБДД остановили двух водителей, у которых оказались поддельными водительские права.

Первого автолюбителя остановили утром 9 мая у кладбища № 2. 46-летний мужчина за рулем «Рено Логан» оказался нетрезв. Предъявленное водительское удостоверение вызывало сомнения в подлинности. Мужчина рассказал, что документы на право управления ТС получал в Архангельской области, причем учился в автошколе и сдавал все экзамены. В базе информации об этом не оказалось. Водительское удостоверение отправили на экспертизу, и если информация подтвердится, то возбудят уголовное дело.

Второй инцидент произошел вечером 9 мая. На улице Парковой остановили «ГАЗель», и 36-летний водитель предъявил права Республики Беларусь, хотя сам россиянин ранее лишенный специального права. Срок лишения закончился, но сдать экзамен на знание ПДД РФ водителю пока не удается. На него составили протокол за управление транспортным средством без такого права. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Удостоверение тоже передано на экспертизу.