В Вологде покрасили скамейки

В Вологде массово красят скамейки. Работы по приведению в порядок парков, скверов, садов, бульваров и площадей выполняются компанией «СКС» и продлятся до 31 мая.

«На 12 мая 2023 года выполнены работы по покраске на следующих территориях: Пионерский сквер, сквер на Соборной горке, сквер у памятника С. В. Ильюшину, Кировский сквер, сквер у памятника 800-летию города Вологды, бульвар на ул. Пушкинской, сквер на ул. Мира, сквер на пл. Революции, Октябрьский бульвар, бульвар на ул. Мира, сквер на Кремлёвской площади, бульвар на проспекте Победы, территория у памятника В. И. Ленину (пр. Победы), сквер у часовни (ул. С. Орлова), Страсбургский бульвар, сквер на Торговой площади, сквер на ул. Маяковского, сквер у памятника маршалу И. С. Коневу, сквер на ул. Орлова», — сообщают в Службе городского хозяйства города.

В ближайшее время покрасят скамейки в сквере на пл. им. Бабушкина, сквере у Дома-музея Петра I, бульваре на ул. Первомайской, сквере 825-летия города Вологды, сквере на пл. Чайковского, бульваре на ул. Ильюшина, сквере на реке Копанке, площади им. Ф. Я. Федулова, Монастырском саду, Ковыринском саду.

В общественных пространствах высадят цветы: появятся петуньи, бегонии, цинерарии, бархатцы и другие. Всего 140 тыс. цветов.