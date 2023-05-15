В Вологде не будет алкоголя в День города

В Вологодской области в День города 24 июня не будут продавать алкоголь. Дело в том, что праздник выпал в этом году на День молодежи.

Напомним, в Вологодской области также действует закон, который регламентирует продажу алкогольной продукции в определенные дни. На сегодняшний день алкоголь нельзя купить 1 июня, 1 сентября, 27 июня. Это связано с проведением праздников: Дня защиты детей, Дня знаний, Дня молодежи. В этом году президент выпустил распоряжение перенести День молодежи на 24 июня.

Исключения составят пункты общественного питания - там можно будет приобрести горячительные напитки.

Законопроект направлен в муниципалитеты для выражения мнения. Будет лишь скорректирована дата уже установленного ограничения. Далее закон будет действовать также как и прежде. Изменения вступят в силу только после официального опубликования. Ближайшая сессия ЗСО назначена на 24 мая.