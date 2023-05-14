Жителей Вологды научат рукопашному бою

В Вологде реализуется проект «Званый гость». В его рамках проекта вологжане старше 12 лет могут встретиться с председателем городского военно-патриотического клуба Алексеем Погосовым. Мероприятие запланировано на 16 мая в 10:30 в библиотеке № 15. Вход свободный.

Алексей Погосов мастер спорта по рукопашному бою, дважды призер чемпионата России, ветеран боевых действий. Клуб известен на Северо-Западе благодаря достижениям своих воспитанников. Тут обучают рукопашному бою и основам самообороны, можно пройти начальную военную подготовку, попрактиковаться в стрельбе. Воспитанники выходят в походы и проводят спортивные сборы.