В Череповце разбился мотоциклист

В Череповце в минувшую субботу, 13 мая, произошло серьезное ДТП на Северном шоссе. Утром водитель на автомобиле «Hyundai ix35» при выезде с территории ГСК на главную дорогу не пропустил мотоцикл «Yamaha». Об этом сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

30-летний мотоциклист госпитализирован медиками в тяжелом состоянии. Местный житель прокомментировал информацию в соцсети: "У этого выезда из гаражей давно пора вторую сплошную начертить, все аварии под копирку - выезжают не убедившись в безопасности маневра".