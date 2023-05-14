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НовостиПроисшествия14 мая 2023 14:26

В Череповце разбился мотоциклист

Евдокия САХАРОВА

В Череповце в минувшую субботу, 13 мая, произошло серьезное ДТП на Северном шоссе. Утром водитель на автомобиле «Hyundai ix35» при выезде с территории ГСК на главную дорогу не пропустил мотоцикл «Yamaha». Об этом сообщила пресс-служба областного УГИБДД.

30-летний мотоциклист госпитализирован медиками в тяжелом состоянии. Местный житель прокомментировал информацию в соцсети: "У этого выезда из гаражей давно пора вторую сплошную начертить, все аварии под копирку - выезжают не убедившись в безопасности маневра".