Жители Великого Устюга пожаловались на извращенца

Жители Великого Устюга подняли в соцсетях неприятную проблему: неизветный портит психику девочкам и женщинам. «Опять объявился маньяк. Ездит на велосипеде по парку в чёрном плаще, останавливается перед девушками и трясёт своими мудями», — написал в группе «Подслушано Великий Устюг» местный житель.

Земляки отреагировали на информацию по-разному:

«Пишите заявление в полицию, а не сюда, и тогда найдут», «Доставайте камеру и снимайте с диким ржачем. Он убежит ещё быстрее, чем прибежал!», «Он каждый год, когда тепло, ходит везде – то у школ, то в парках», «Полицейским надо почаще патрулировать данный участок. Каждый год одно и то же на протяжении долгих лет – и ничего с этим не делается. Эти маньячины свободно разгуливают и портят психику девочкам и женщинам. Мужчинам не понять, но каждая девочка/девушка/женщина хоть раз сталкивалась с таким ублюдком», «Кто-то сочинил от нечего делать. Там везде камеры – давно бы засветился».