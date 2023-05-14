В Шексне вычислили вандалов, которые гадили в урны и ломали скамейки

Официальная страница Сергея Марова

В Шексне в ночь с 9 на 10 мая отличились четверо местных жителей. На камеры видеонаблюдения попали их игрища. Невменяемые подростки ломали скамейку, гадили в урну, отмечали праздники. Личности хулиганов удалось вычислить правоохранителям. Подробности сообщил глава Шекснинского округа Сергей Маров.

Оказалось, что нарушителям нет 18 лет. Двое привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Вся компания приглашена на комиссию по делам несовершеннолетних и будет поставлена на учёт.

"Родителям придётся ответить рублем за воспитание сыновей и за то, что те находились в ночное время на улице без сопровождения законных представителей», — отметил Сергей Маров.

Местные жители были возмущены наглым поведением молодежи: "Стыдобища!", "Полные дебилы. Позорники", "Это разве мужики? Матерям стыд за таких детей", "Лопатой бы по этой пятой точке. Ужас какой-то. Весенний дебилизм плюс алкоголь – и всё: человеческое лицо превращается в то, что в урне сидит".