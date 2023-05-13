Стало известно сколько получают руководители муниципальных учреждений и предприятий Вологды

Обнародованы среднемесячные заработные платы руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Вологды в 2022 году. Они колеблются от 85 тысяч рублей в месяц до почти 200. Значительно выше средних зарплат и средних пенсий. Их зарплаты примерно составляют от 5 до 11 прожиточных минимумов.

Приводим некоторые цифры.

Руководитель МКУ «Градостроительный центр города Вологды» Иван Ананьев зарабатывает в среднем 180 тысяч рублей в месяц.

Генеральный директор муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков - 167 тысяч рублей.

У руководителя муниципального казённого учреждения «Служба городского хозяйства» Артёма Малышкина средняя зарплата составляет 158 тысяч рублей в месяц.

У глава МКУ «Центр цифрового развития города Вологды» Юрия Митенева – 155 тысяч рублей.

У директор МУП «ПАТП № 1» Евгения Вахрамеева – 144 тысячи рублей.

Руководитель МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» Олег Пономарёв получает 127 тысяч рублей.

Директор МКУ «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Вологде» Елена Новак – 124 тысячи рублей.

Директор МКУ «Хозяйственная служба» Александр Подгорный – 106,5 тысяч рублей.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова - 93 тысячи рублей в месяц.

Глава муниципального казённого учреждения «Ритуал» Наталия Павлова – 85 тысяч рублей.