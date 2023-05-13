19 вологжан отправились в зону СВО после отпуска

Стоп-кадр Сергей Жестянников, ВКонтакте.

Из Вологодской области 19 бойцов после отпуска вновь отправились на передовую. Об этом рассказал глава Вологодского округа Сергей Жестянников. Они приезжали на 2-3 недели отдыха. И успели многое: "Боец с позывным Кот из Вологды женился и стал крёстным папой, Матрос из Можайского съездил с женой на море в Сочи, а Спутник из Вытегры отдохнул и просто встретился с родными и друзьями..."

13 мая они как один возвращаются в зону СВО, чтобы выполнить свою боевую задачу.

"А мы здесь выполняем свою: собираем гуманитарную помощь, верим и ждём их с победой домой", - пишет Сергей Жестянников.