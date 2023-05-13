В Череповце прошел финал городского конкурса "Воспитатель года"

В Череповце выбирали лучшего воспитателя детсада. В финале конкурса «Воспитатель года» боролись семь педагогов. Воспитатели рассказали о своих профессиональных находках и провели мастер-классы для коллег, сообщает официальный сайт города металлургов.

Еще одним испытанием для финалистов стал профессиональный диалог: воспитатели отвечали на вопросы чиновников, коллег, родителей и детей.

«Цель конкурса — повысить интерес к профессии: у нас кадровый голод", - признаются организаторы.

Конкурс воспитателей проводится в Череповце в четвертый раз.

Итоги конкурса подведут осенью. Победителей наградят на торжестве к Дню учителя. Воспитатель года будет представлять Череповец на региональном конкурсе.