Девушка-кассир из Грязовца не пробивала чеки и забирала выручку

Более 888 тысяч рублей девушка должна магазину.

В Грязовце девушка истратила 888 тысяч рублей выручки в магазине, где работала кассиром.

Как было установлено, она продавала товар, а потом в программе кассы отменяла чек, а деньги забирала. Всего, по материалам дела, ущерб составил 888 572 рубля 41 копейку. Недостача вскрылась, против девушки было возбуждено уголовное дело по статье - хищение чужого имущества,

Свою вину девушка признала. Она рассказала, что деньги нужны были в том числе на игры в телефоне. Суд признал девушку виновной в хищении и приговорил ее к 1,5 годам условно. Девушка, по решению суда, должна вернуть похищенное магазину.