Череповецкий юноша покусился на российский флаг на территории школы

Нетрезвый молодой человек покусился на российский флаг в череповецкой школе. При этом он громко матерился. В Череповце задержан 19-летний местный житель зашёл на территорию одной из городских школ и, громко ругаясь, попытался сорвать с флагштока флаг России. Его действия пресек охранник, он вызвал росгвардейцев. Те задержали дебошира и увезли его в отдел полиции. Парень был пьян. Там он посидел в "клетке", приходя в чувство. Но так и не смог пояснить ни причину, ни цель своих агрессивных действий.