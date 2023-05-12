Улицу Гагарина в Вологде закончат ремонтировать к началу лета

До 1 июня будет завершен капитальный ремонт улицы Гагарина в промышленной части Вологды. Об этом сообщил губернатор Олег Кувшинников. Добираться в промышленную зону и на дачные участки было нужно по гравийному покрытию. По просьбе вологжан там в 2020 году начались работы - был проведен капремонт на участке от Окружного шоссе до 86-го дома по ул. Гагарина. В 2021 году было принято решение о проведении ремонта от ул. Гагарина, 86 до ул. Галактической.

Уже сделано освещение, тротуары. Сейчас дорожники приступили к укладке несущего слоя асфальта. Вторая крупная дорожная стройка Вологды — капремонт участка Окружного шоссе. Сейчас здесь снимают старое покрытие, устанавливают бордюрный камень. Приведем в порядок улицу до конца сентября.