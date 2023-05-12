На Вологодчину идет похолодание

В субботу днем На Вологодчину заходит холодный атмосферный фронт.

Он принесет небольшое снижение температуры. 13 мая ожидаются небольшие дожди и грозы в восточных районах области. Дневные температуры спадут на несколько градусов, но все-таки будут достигать 20 градусов тепла.

Ночь на воскресенье и понедельник ожидается и вовсе холодной до +6 градусов, в восточных районах - до 0 градусов. Но днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов.

Примерно такая же погода ожидается в начале следующей недели, сообщает портал Город Во.