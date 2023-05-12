Пьяный скутерист в Череповце проведет пять суток под арестом

Череповчанин пьяным разъезжал на скутере без прав. Но его поймали и арестовали. Как сообщает пресс-служба судов, 30-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без водительских прав. Ему назначен арест на 5 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пьяного вождения.

Полицейские остановили мужчину за рулём скутера на улице Краснодонцев вечером 2 мая 2022 года. Выяснилось, что ранее его лишили водительских прав. Кроме того он был пьян.

«Мужчина вину признал, пояснил, что скутер решил продать. На продажу сначала его вел, а затем решил на нем прокатился», — дополняет картину пресс-служба судов Вологодской области.