В Вологде на десятках улиц обновляют разметку

В Вологде обновляется разметка. Всего на работы выделено 12 млн рублей

Это коснется более чем 800 пешеходных переходов. Работы будут вестись по ночам, чтобы до активного пользования дорогой разметка успела высохнуть. На большинстве участков разметку наносят с помощью спецтехники. Работы планируется завершить до конца июня.

Большую часть разметки наносят краской, разметку пластиком наносят на нерегулируемых пешеходных переходах в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных учреждений. Также для обеспечения безопасности дорожного движения на этих участках дополнительно наносят специальную разметку желтого цвета.

На 12 улицах, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», разметка пластиком будет нанесена в рамках гарантийных обязательств, сообщает пресс-служба администрации Вологды.