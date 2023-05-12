Вологгодские полицейские пришли на помощь роженице

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Полицейские помогли роженице добраться жо больницы. Они домчали роженицу до врачей. Буквально через 10 минут после того, как они передали ее медикам, у женщины родился сын.

К сотрудникам ДПС Сергею Бритвину, Евгению Сербиновичу и стажеру Сергею Ногинову, которые дежурили на 22 километре трассы «Вологда – Тихвин Р21 «Кола»», подъехала иномарка. Водитель которой был очень взволнован. В его салоне находилась жена, у которой начались схватки. Мужчина попросил полицейских как можно быстрей доставить ее до роддома.

Экипаж ДПС откликнулся на просьбу: включив проблесковые маячки и спецсигналы, они помчались в сторону Вологды и через несколько минут были в медучреждении. Там полицейские на руках отнесли женщину в приемное отделение и передали медикам.

Как рассказали в пресс-службе УМВД. Буквально через 10 минут Наталья родила сына. Сейчас женщина благодарит полицейских за то, что помогли очень быстро добраться до роддома.