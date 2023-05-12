Под Череповцом за два дня сбили трех лосей

Фото: Областной УГИБДД

В Череповецком округе зафиксировано три ДТП с участием лосей всего за два прошедших дня. Подробности сообщила прес-служба ГИБДД по Вологодской области.

Так, 8 мая около 3 часов ночи на 173 км федеральной автодороги А-114 41-летний череповчанин на автомобиле «Фиат Дукато» сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть из леса.

В этот же день на 148 км трассы А-114 около 11 часов вечера еще один сохатый попал под колеса машины. Водитель скрылся с места ДТП .

9 мая в полночь на 145 к автмодороги А-114 в аварию с сохатым попал 30-летний череповчанин на автомобиле «Ауди А3».

Животные во всех дорожно-транспортных происшествиях погибли, автомобили получили повреждения.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим.