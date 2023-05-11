20-летний вологжанин украл ноутбук за 264 тысячи рублей

В Вологде работник пункта выдачи товаров интернет-магазина украл ноутбук стоимостью 264 тысячи рублей. Ему вынесен приговор.

20-летний местный житель работал администратором в пункте выдачи товаров интернет-магазина. Днём 6 сентября 2022 года он заказал ноутбук, сам получил заказ. Остальное запечатлела камера наблюдения: молодой человек на пункте выдачи в помещении осмотра товара вскрыл коробку и под камерой осмотрел ноутбук. Но после этого не положил его обратно, а спрятал под кресло. Через некоторое время он перепрятал ноутбук с пола в нишу около батареи и ушел из пункта выдачи товаров.

А ночью он вернулся и забрал ноутбук. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, вологжанин признал вину. Суд назначил ему наказание - два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. С него также взыскали 264 620 рублей возмещения материального вреда в пользу продавца.