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НовостиОбщество11 мая 2023 12:49

У покусанных клещами вологжан может быть боррелиоз

40% омотренных клещей оказались заражены боррелиозом
Евдокия САХАРОВА

У двух укушенных клещами вологжан подозревают боррелиоз. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

Всего в лаборатории поступило 500 клещей, 1% из них оказался с энцефалитом, а 40% — боррелиозом. Пока в регионе нет случаев заражения человека энцефалитом, а боррелиоз подозревают у двух человек. Они проходят обследования.

С начала сезона от укусов клещей уже пострадали 1736 вологжан, 421 из них — дети. В этом году пострадавших регистрируется больше, чем в прошлом - клещи рано пробудились.