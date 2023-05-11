У покусанных клещами вологжан может быть боррелиоз

У двух укушенных клещами вологжан подозревают боррелиоз. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Вологодской области.

Всего в лаборатории поступило 500 клещей, 1% из них оказался с энцефалитом, а 40% — боррелиозом. Пока в регионе нет случаев заражения человека энцефалитом, а боррелиоз подозревают у двух человек. Они проходят обследования.

С начала сезона от укусов клещей уже пострадали 1736 вологжан, 421 из них — дети. В этом году пострадавших регистрируется больше, чем в прошлом - клещи рано пробудились.