На Вологодчине стартует "Фестивальное лето - 2023"

В Вологодской области 13 мая стартует «Фестивальное лето-2023». Мультимодальный проект объединяет множество различных культурных мероприятий. В этом году вологжанам и гостям города представят 14 крупных фестивалей и творческих проектов. Участие примут десятки именитых и начинающих коллективов, сотни мастеров со всей страны.

Начнется "Фестивальное лето" традиционно с Открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи» памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова). Участников ждут концерты, выставки, интерактивные программы и экскурсии. Гостьей фестиваля станет народная артистка России, актриса Государственного академического театра имени Вахтангова Юлия Рутберг.

Основные события этого лета: фестиваль VOICES, «Палисад 2.0», «Кирилло-Белозерская осада», VII Фестиваль уличных театров, XX Международный фестиваль джаза, блюза и этномузыки «Блюз на веранде», театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», фольклорный фестиваль «Деревня — душа России», который пройдет с 4 по 6 августа в Верховажском округе.

Фестиваль продлится до 6 августа.