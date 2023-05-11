Адыгеец шантажировал череповчанку эротическими фото

Житель Адыгеи требовал с жительницы Череповца 6000 рублей, но сначала пытался ее обокрасть. Подробности сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

В начале августа 2021 года мужчина взломал личную страничку девушки в соцсети. 24-летний злоумышленник цинично порылся в личной переписке и обнаружил там интимные фото хозяйки. Сначала парень попытался перевести деньги с ее банковского счета, привязанного к аккаунту, но у него ничего не вышло - требовался код подтверждения с телефона.

Тогда злодей начал шантажировать девушку, требуя 6000 рублей, иначе он разошлет всем ее знакомым интимные фотографии и интимную переписку.

У девушки денег не было, поэтому она стала тянуть время и обратилась в правоохранительные органы. На взломщика было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК – «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Покушение на кражу» и «Вымогательство».

Подсудимый признал вину и выплатил 10 тысяч рублей морального вреда. Суд оштрафовал адыгейца на 150 000 рублей.