В Вологде у "Огней Сухоны" устроили поножовщину

В Вологде в 6 часов утра у ресторана «Огни Сухоны» между мужчинами произошел конфликт, драка с применением ножа. Об инциденте сообщили вневедомственной охране.

Росгвардейцы выехали на улицу Судоремонтную. Подозреваемые успели скрыться с места происшествия на автомобиле.

Правоохранителям удалось обнаружить схожий по ориентировке автомобиль уже через несколько минут. Машина снова двигалась в сторону «Огней Сухоны».

«Когда произошла сама драка, охрана по неизвестной причине не воспользовалась тревожной кнопкой. Нам передали только ориентировку на автомобиль, на котором могли скрыться подозреваемые», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Когда авто остановили, внутри находились трое молодых людей – 25-ти и 26-ти лет. На одежде одного из них были видны пятна крови. Подозреваемые доставлены в отдел полиции.