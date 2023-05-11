В Тотемском округе глава поселения оплатил ремонт моста, которого не было

В Тотемском районе в ходе прокурорской проверки выяснилось, что один из бывших глав поселения превысил должностные полномочия. Подробности уголовного дела сообщили в прокуратуре Вологодской области.

Чиновник в апреле 2021 года заключил договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт пешеходного моста через реку Толшма в селе Никольское Тотемского района. Глава подписал акт о приемке выполненных работ, хотя работа не была проделана. Подрядчику из муниципального бюджета заплатили более 315 тыс. рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".

Расследование уголовного дела и проведение ремонтных работ пешеходного моста находятся на контроле прокуратуры Тотемского района.