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НовостиОбщество11 мая 2023 9:26

В Вологде отреставрируют домик Петра I за 20 млн рублей

Экспозицию разобрали
Евдокия САХАРОВА
Фото из группы ВК "Дом-музей Петра I"

Фото из группы ВК "Дом-музей Петра I"

В Вологде в рамках программы «Наследие Вологодчины» отреставрируют знаменитый домик Петра I. Компактное здание конца XVII века - это редкий сохранившийся образец жилого дома того времени.

Реставрации подвергнут как внешний исторический облик здания, так и внутренний. Планируется обновить фасад, заменить полы, кровлю, инженерные сети, поменять наружные окна и отреставрировать внутренние. Из бюджета области на ремонт выделено около 20 миллионов рублей. По словам экспертов - этот бюджет невелик, т.к. предстоит трудоемкая кропотливая работа.

После реставрации в музее откроется обновленная экспозиция.