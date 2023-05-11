В Междуреченском районе воздвигли памятник исчезнувшей деревне

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В Междуреченском районе на месте бывшего поселения Щеткино появился памятник исчезнувшей деревне. Более 50 лет назад населенный пункт исчез с карт. Деревня была основана в 1859 году. Ранее она состояла из 12-13 домов с населением более 40 человек.

Монумент установили бывшие жители. Николай Кошкин и его земляки сохраняют память, объединенные воспоминаниями о малой родине. О новом памятнике сообщила группа ВКонтакте департамента Госслужбы Вологодской области.

«Для меня дорога память о своих предках, о родной деревне. Приезжая сюда, я с теплом вспоминаю свое босоногое детство, рыбалку с отцом на речке Валявка, двухкилометровую дорогу в школу пешком через лес, ощущаю запах маминых пирогов. Поддерживая это место, хочу передать память о родной деревне своим детям и внукам. Здесь я наполняюсь энергией, здоровьем и надеждой, что придет время и на заросшие земли вернется сельская жизнь...», - рассказал Николай Александрович, живший в Щеткино до 9 лет.