В Череповце травят борщевик

В Череповце в минувшую среду стартовал первый этап обработки территорий от борщевика Сосновского. Планируется оросить 126 гектаров, скосить еще 30. На данный момент уже обработана терртория рядом с усадьбой Гальских. Об этом сообщил официальный портал города.

Борьба с опасным растением идет двумя способами — механическим и химическим. У воды борщевик скашивают, в остальных местах обрабатывают составом. Обработанную территорию временно ограничивают сигнальной лентой - на местности нельзя находиться два дня.

«Опрыскиваем препаратами „Торнадо“ и „Магнум“». Составы хорошие, убивают растение под корень. В начале месяца делаем первый заход. Через несколько недель приезжаем и дорабатываем, если где-то борщевик остался. Большую территорию обрабатываем вшестером, в остальных местах работаем по трое", — рассказал сотрудник подрядной организации.

«Будем контролировать, чтобы все обрабатывалось тщательно в тех границах, о которых мы договорились. У нас был печальный опыт два года назад: недобросовестный подрядчик обработал территорию от борщевика, а он продолжал расти. После этого мы начали привлекать экспертные организации, которые оценивают качество работы, и только после этого подрядчикам производят оплату», — пояснил замначальника департамента ЖКХ Череповца Анатолий Вересов.