"Вологда-Чеваката" осталась без главного тренера

Фото: Вологда-Чеваката.

Тренер Виктор Данилов, возглавлявший тренерский штаб «Вологда-Чевакаты», покинул клуб. Кто в следующем сезоне будет тренировать вологодскую команду, пока не сообщается.

Полтора года работы Виктора Данилова дали результат: вологжанки стали серебряными медалистами Суперлиги. Стало известно что, уже экс-главный тренер «Вологды-Чевакаты» вошел в тренерский штаб Тренировочного лагеря РФБ для девушек, который будет проходить с 29 мая по 2 июня в московской спортивной школе олимпийского резерва «Тринта». Это работа под руководством наставника «Казаночки» Екатерины Васильевой.

Виктор Данилов тепло поблагодарил всех причастных к «В первую очередь хотелось бы выразить благодарность руководству клуба за то, что я стал частью организации, где каждый разделял мою страсть к баскетболу. Мы прошли многие испытания, добились высоких результатов, но главное - всегда держались вместе, как настоящая команда. Спасибо игрокам и тренерскому штабу за самоотдачу, доверие и открытость ко всем моим идеям. Также хочу поблагодарить наших болельщиков за их преданность и поддержку на каждой игре. Ваши голоса и эмоции были нашей мотивацией и вдохновением, когда казалось, что силы уже на исходе».