В Вологде отключают отопление в жилых домах

В Вологде с 11 мая начали отключать отопление. Это дело двух суток. В общей сложности отключить теплоснабжение необходимо более чем в 3000 жилых домов.

Как прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов, при принятии решения о закрытии сезона "мы всегда руководствуемся прогнозом погоды". Сейчас среднесуточная температура воздуха составляет выше 8 градусов по Цельсию, впереди вологжан также ждет тепло.

Так что 11 мая будут остановлены котельные. А с 15 мая стартует подготовка к новому отопительному сезону. За лето необходимо подготовить 54 котельные, подающие тепло в жилые дома и социальные учреждения, и более 300 км тепловых сетей.