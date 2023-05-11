Первый круизный теплоход причалил в Череповце

Первый водных туристов приветствовали артисты. Фото: Агентство городского развития Череповца.

В Череповец прибыл первый в сезоне туристический теплоход. Это был «Константин Симонов» из Москвы, на борту которого - около 200 туристов.

Им был оказан теплый прием: на причале дорогих гостей встретили артисты, их поприветствовала заместитель мэра Наталья Стрижова.

Теплоход пробудет в городе до 20 часов. За это время туристы посетят достопримечательности и музеи.

По информации официального сайта Череповца, всего в этом сезоне в Череповец зайдут 54 круизных теплохода. Город, по мнению бизнеса и властей, готов к их приему.

Кстати, началась раскрутка череповецкого бренда «Красный ткач», под которым ремесленники начали продавать сувениры на память о городе.