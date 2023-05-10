В Вологодской области поймали гаражного вора. В Бабаево сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. С заявлением обратилась жительница Череповца 1934 г.р. Она сообщила, что из гаража, расположенном на дачном участке в деревне Сиуч, похищена пила, дрель, шлифовальная машинка, удлинитель, аккумулятор, топливо в канистрах, сварочный аппарат, а также три цепи от бензопилы. Сумма ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. В итоге сотрудники уголовного розыска установили причастность к данному преступлению ранее несудимого местного жителя 1995 г.р.

Мужчина признался в содеянном, пояснив, что знал о находящемся в гараже имуществе. Он проник внутрь, похитил имущество, которое частично продал, а на вырученные деньги купил продукты питания.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Бабаевский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража совершенная, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.