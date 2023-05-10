Водитель мопеда останется без прав за езду в нетрезвом виде по тротуарам Вологды без шлема

В Вологде сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину на мопеде. В утреннее время на улице Дальней инспекторы отдельной роты ГИБДД обратили внимание на мужчину. Он ехал на мопеде, не по проезжей части, а по тротуару, и был без шлема. Остановив мужчину, сотрудники Госавтоинспекции заметили явные признаки алкогольного опьянения. Он прошел процедуру медосвидетельствования. Уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе составил 0,676 промилле. Так что инспекторы отстранили мужчину от управления транспортом. По данному факту полицейские составили несколько административных протоколов.

Во-первых, по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Во-вторых, за езду без шлема и езду по тротуару правоохранители составили два протокола по ч.2 ст.12.29 «Нарушение правил дорожного движения пешеходом, или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей с лишением права управления до 2 лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, материалы направлены в мировой суд для принятия решения.